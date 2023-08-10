كيفية الاشتراك في مسابقة نجوم علاء الدين لاكتشاف المواهب.. آخر مهلة اليوم

كشفت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، وبالتعاون مع مجلة علاء الدين، تفاصيل مسابقة «نجوم علاء الدين» لاكتشاف المواهب الإبداعية لدي النشء، في نسختها الأولي.

وأوضحت الشباب والرياضة أن المسابقة تأتي ضمن فعاليات مهرجان «صيف شبابنا» الذي تنفذه الوزارة خلال الأجازة الصيفية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل النسخة الأولى من مسابقة نجوم علاء الدين، على هذا النحو:

مسابقة نجوم علاء الدين

تبدأ النسخة الأولى بإكتشاف المواهب فى مجالات الكتابة، والتقديم الإعلامي فى ثلاثة فروع ، تشمل القصة القصيرة، الكتابة الصحفية، والتقديم الإعلامى .

- تهدف المسابقة إلي اكتشاف الموهوبين والمبدعين فى مجالات التسابق، ورعاية الموهوبين من خلال برامج الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين.

شروط مسابقة علاء الدين

شروط المسابقة تتمثل في الآتي:

- أن لا يزيد عمر المتسابق عن 17 عاما.

- أن تكون القصة موجهة للطفل ولا تزيد عن 500 كلمة، كما تتناول الموضوعات المشاركة فى الكتابة الصحفية القضايا التى نعيشها الآن، أو شخصيات كان لها أثر فى المجتمع أو في تاريخ مصر ولا تزيد على 600 كلمة.

- في مجال التقديم الإعلامى يتم إرسال فيديو مصور مدته لا تزيد على 3 دقائق للمتسابق عن تقديمه لموضوع من الموضوعات التى يختارها بنفسه، ويمكن للمتسابق ان يقدم مشاركة واحدة في أكثر من فرع.

- ترسل الأعمال المشاركة في رسالة إلى صفحة مجلة علاءالدين على «فيس بوك»، أو بالبريد على عنوان المجلة: شارع الجلاء - مؤسسة الاهرام - مجلة علاء الدينومن خلال البريد على عنوان وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارة الجديدة - الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة لرعاية الموهوبين وذلك حتى 10 أغسطس.

جوائز مسابقة علاء الدين

أما جوائز المسابقة فتكون نشر الأعمال الفائزة من قبل لجنة التحكيم على صفحات المجلة وقناتها على اليوتيوب مع صورة واسم صاحبها، بالإضافة نشر الأعمال الفائزة من قبل لجنة التحكيم على صفحة وبوابة وزارة الشباب والرياضة، كما يتم مشاركة عدد 15 من الفائزين فى الملتقى الإعلامي التدريبي الذي تنفذه الإدارة المركزية لتنمية النشء بالوزارة.