الكتب والمجوهرات وفساتين الزفاف.. سلع لا ترد ولا تستبدل في الأوكازيون

حدد قانون حماية المستهلك، فترة 14 يومًا يحق خلالها استبدال أو استرجاع أي سلعة بعد شرائها وإعادتها للمحل مرة أخرى واسترداد كامل قيمتها النقدية، وبدون إبداء أية أسباب، طوال العام وفي فترة الأوكازيون بشكل خاص، بشرط حصول صاحب السلعة على فاتورة شرائية من المحل لضمان حقوقه عند الاستبدال والاسترجاع.

سلع لا يمكن استبدالها أو استرجاعها

واستثنى قانون حماية المستهلك بعض السلع من أحقية المواطن في استبدالها واسترجاعها، سواء في فترة تخفيضات الأوكازيون أو في أي مدة طوال العام، ومن بين السلع التالي:

1- سلع إستهلاكية قابلة للتلف السريع.

2 - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية.

فساتين الزفاف والمجوهرات

3 - الملابس الداخلية وفساتين الزفاف.

4- سلعة لم تعد بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

5- سلع تُصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك وصنعت له خصيصا.

6 - سلع الحُلي والمجوهرات وما في حكمها.

جهاز حماية المستهلك

ويراقب جهاز حماية المستهلك على سير المعاملات الشرائية بين المواطنين وأصحاب المحال، ويخصص الخط الساخن 19588 للإبلاغ عن الشكاوى ضد المحال والتجار، إذ يمكن التواصل مع الخط الساخن من أي خط أرضي.