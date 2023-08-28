استشاري مناخ: الكثافة الكربونية في الوقود المنتج من زيوت الطهي أقل مقارنة بالديزل

قال الدكتور المهندس ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة والمناخ، إنّ زيوت الطعام المستعملة كزيوت عباد الشمس والذرة والصويا والقلي و زيت الزيتون، تُعد بمثابة كنز لا يمكن إهداره، إذ يمكن إعادة تدويرها واستخدامها كوقود حيوي آمن يمنع حدوث أضرار صحية وبيئية، لانخفاض نسبة الانبعاثات أوالغازات دفيئة، ولكن لابد استعماله من خلال متخصصين كشركات البترول وإنتاج الطاقة.

إعادة تدوير الزيوت المستعملة

وأوضح استشاري الطاقة والبيئة في حديثه لـ«الوطن»، أنّ إعادة استخدام وتدوير الزيوت المستعملة لابد من خلال شركات البترول، التي تقوم بجمعها وإعادة استخدامها بكميات محددة وبطريقة علمية ومدروسة، لصناعة الشحوم والوقود وبعض مكونات الطاقة في البترول والبنزين والمازوت والسولار، كما أنه مكونًا رئيسًا للديزل الحيوي، لافتا إلى أنّ الوقود المنتج من زيت الطهي المستعمل به كثافة كربونية أقل بكثير مقارنة بالديزل التقليدي.

شركات البترول والطاقة

ونوه «عزيز» إلى أنّ بيع زيوت الطعام المستعملة لأي شخص، يعد جريمة تضر بالبيئة والصحة، لأن نسبة الشوائب الموجودة في الزيوت المستعملة تتسب في أضرار كبيرة أثناء عملية احتراقها، لذلك لابد من استخدامها من قبل مختصين وشركات البترول والطاقة، لأنها تحدد الكمية المناسبة للاستخدام.