شركة (BP) البريطانية تدعو لزيادة الاستثمارات وتسريع التحول في قطاع الطاقة

دعت شركة النفط العالمية الكبرى «بريتيش بتروليوم» (BP)، دول العالم إلى الاستثمار في إنتاج النفط والغاز لتجنب ارتفاعات حادة في أسعارهما، وفي الوقت نفسه يجب تسريع التحول في مجال الطاقة، للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ارتفاع أسعار الغاز العالمية

وقال برنارد لوني، الرئيس التنفيذي للشركة، في نيودلهي، إن أسعار الغاز العالمية ارتفعت بسبعة أمثالها العام الماضي، مع تأثر 3% من إمدادات الغاز العالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، مما أجبر الدول على زيادة الإنفاق على الطاقة والتحول إلى الفحم، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

تسريع التحول في مجال الطاقة

وأضاف «لوني»، أمام مؤتمر «بي 20»، وفقاً لما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم السبت: «نحتاج إلى كلا الأمرين، يتعين علينا الاستثمار في منظومة الطاقة اليوم بشكل مسؤول، وفي الوقت نفسه نستثمر في تسريع التحول في مجال الطاقة».

وأضاف أن شركة (BP) ستستثمر 40% من رأسمالها في مشروعات تحول الطاقة بحلول منتصف العقد الجاري و50% بحلول نهاية العقد، و«سنستثمر ما بين 55 و65 مليار دولار هذا العقد لدفع نمو تحول الطاقة».