تراجع أسعار الذهب في مصر بسبب استقرار الدولار

تشهد أسعار الذهب في مصر تراجعًا تدريجيًا وبشكل معتدل بدون تحركات عنيفة، بسبب استقرار سعر صرف الدولار في السوق خلال الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى تزايد الضغوط السلبية على سعر الأونصة العالمية بعد خطاب رئيس البنك الفيدرالي جيروم بأول الأخير.

أسعار الذهب في السوق المحلي

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا اليوم الاثنين 2240 جنيهًا للجرام متراجعًا بمقدار 5 جنيهات عن سعر الافتتاح 2245 جنيهًا للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17920 جنيه.

يوم أمس تراجعت أسعار الذهب بمقدار 20 جنيهًا لتغلق عند المستوى 2245 جنيهًا للجرام بعد أن افتتحت تداولات الأمس عند 2265 جنيهًا للجرام، لتستمر أسعار الذهب في التراجع التدريجي منذ الأسبوع الماضي الذي شهد أكثر من محاولة فاشلة لاختراق المستوى 2300 جنيهًا للجرام، مما دفع الذهب إلى التراجع بعدها، بحسب رصد تحليلي من جولد بيليون.

استقرار الدولار وراء انخفاض الذهب

الأيام الأخيرة شهدت استقرارًا في سعر صرف الدولار في السوق وهو السبب وراء تراجع أسعار الذهب التدريجي مؤخرًا، وذلك منذ كون تسعير الذهب المحلي يعتمد على سعر صرف الدولار في السوق.

وكشف تحليل جولد بيليون، أن التوقعات تشير إلى إمكانية عودة أسعار الذهب في السوق العالمي إلى التراجع بسبب تمسك البنك الفيدرالي بالتشديد النقدي لمواجهة التضخم، وهو ما قد يؤثر على سعر الذهب المحلي أيضًا بالتبعية، ولكن يظل المؤثر الأكبر على سوق الذهب المحلي هو سعر صرف الدولار في السوق الموازية ومدة العرض والطلب على الذهب.

وساهمت مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية في تحقيق استقرار في أسعار الذهب بشكل عام بسبب تحقيق توازن بين العرض والطلب، وأن الحكومة تفكر في مد فترة العمل بهذه المبادرة المنتظر لها الانتهاء في مطلع شهر نوفمبر القادم.

أيضًا صرح رئيس البورصة السلعية أنه سيتم طرح الذهب في البورصة السلعية في سبتمبر المقبل، وسيتم طرح السبائك والعملات الذهبية دون المشغولات كما سيتم طرح مضبوطات الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة في محاول لتقنين حركة التجارة الداخلية للذهب.

وترى جولد بيليون أن طرح الذهب في البورصة السلعية سيفتح فرص تجارية جديدة أمام العاملين في سوق الذهب وسيعمل على وضع آلية تسعير تعتمد على العرض والطلب من خلال تجميع بيانات المتعاملين من التجار والوسطاء لمعرفة الكميات المعروضة والمطلوبة على حد تصريحا أعضاء الشعبة العامة للذهب.