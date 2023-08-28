«الداخلية»: القبض على 3 متهمين بالنصب والاحتيال في الغربية

ضبط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أحد الأشخاص، مقيم بالغربية، لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين، مقيم بالغربية، والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم قدرته على تدبير فرصة عمل لنجلته في إحدى الجهات الحكومية، من خلال علاقاته بالعديد من المسؤولين في بعض الجهات الحكومية «على خلاف الحقيقة175.

ضبط المتهمين في وقائع الاحتيال

كما تم ضبط «أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الغربية»، لقيامه بالنصب والاحتيال على «شخصين- مقيمان بمحافظة الغربية»، والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفير الأول ونجل الثاني، وتوفير فرصة عمل لهما بإحدى الدول دون الوفاء بذلك.

كما تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بذات المحافظة، لقيامه بالنصب والاحتيال على «3 أشخاص- مقيمين بمحافظة الغربية»

وتلقى المتهم مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم، في إنشاء وإدارة المطاعم والمقاهي مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.