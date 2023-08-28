هاجر الشرنوبي عن تكريمها بمهرجان المسرح العربي: «الأجمل في حياتي»

أعربت الفنانة هاجر الشرنوبي، عن سعادتها كونها ضمن المكرمين في الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العربي، الذي يقام برعاية الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئاسة الدكتورة نبيلة حسن، والتي تحمل اسم النجم الكبير ماجد الكدواني، ووصفته بأنه «أجمل تكريم في حياتي».

وأضافت «الشرنوبي» في مقطع مصور نقله عنها مهرجان المسرح العربي اليوم، أن سعادتها بهذا التكريم كونه يأتي من المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، الذي درست وتخرجت منه، فهو تكريم من بيتها.

هاجر الشرنوبي: تكريمي في دورة ماجد الكدواني أسعدني

وأشارت إلى أن السعادة تزداد نظراً لاقتران تكريمها بدورة تحمل إسم الفنان الكبير ماجد الكدواني، مختتمة كلمتها قائلة: «اني فخورة بالتكريم و بوجودي بالمهرجان وسط أهالي الإسكندرية».

من هي هاجر الشرنوبي؟

جدير بالذكر أن هاجر الشرنوبي ممثلة مصرية، وواحدة من أبناء مدينة الإسكندرية، فهي التي درست بين جدران المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل واخراج، وإنضمت إلي فرقة إسكندرية للفنون الشعبية بالإضافة إلى تخرجها من كلية الآداب قسم علم نفس وتنتمي إلى عائلة فنية، كما شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية أبرزها «الحصان الأسود، كفر دلهاب، الحلال، كلبش» وغيرها من الأعمال المختلفة.

تفاصيل مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية

وكشف محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربي، في وقت سابق عن تفاصيل المهرجان في دورته الرابعة حيث يحوي 16 عرضا يطرحوا للجماهير خلال 10 أيام هم مدة المهرجان الذي يختتم في بحفل الختام في اليوم الحادي عشر.