حبس عصابة بتهمة الاتجار في المخدرات بدمياط.. وقانوني يوضح العقوبة

قررت النيابة العامة، حبس 5 تجار مخدرات في دمياط لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في الحشيش.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين عثر بحوزتهم على «9 كيلوجراما لمخدر الحشيش وزنت – 10 كيلوجرامات لمخدر البانجو – 5,500 كيلوجرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش- 4 فرود محلية – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

اعتراف المتهمون

واعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات خلال استجواب النيابة العامة لهم وأنهم كانوا يتاجرون في الحشيش والهيروين غيرها من المواد المخدرة؛ طمعًا في الثراء السريع لكن أجهزة الأمن ألقت القبض عليهم فتحرر محضرًا بالواقعة وأحيل المتهمون إلى النيابة التي قررت حبسهم وتحفظت النيابة على المضبوطات.

عقوبة الاتجار في المخدرات

من جانبه، قال الخبير القانوني حازم محمد المحامي، إن العقوبة المتوقعة للمتهمين في جريمة ترويج المخدرات على فيسبوك، وفقًا لنص المادة 33 من قانون العقوبات، التي تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة، تبدأ من 3 سنوات وتصل إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف محمد لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.