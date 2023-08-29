اليوم ختام امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لـ«علمي وأدبي».. اعرف موعد النتيجة

يختتم طلاب الصف الثالث الثانوي، اليوم الثلاثاء، امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية (علوم) امتحان الدور الثاني في مادة الأحياء، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثاني في مادة «الرياضيات التطبيقية «الإستاتيكا».

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية، امتحان الدور الثاني في مادة «الفلسفة والمنطق»، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحان مادة اختبار الاستعداد للدخول بالجامعات «الكيمياء- الفيزياء»، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة التاريخ «ورقة ثانية».

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات تتواصل مع غرف العمليات بالمديريات قبل بدء الامتحان، للتأكد من وصول أوراق الأسئلة والاطمئنان على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، مؤكدة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل، بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.

نتيجة الثانوية العامة مطلع الأسبوع المقبل

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الكنترولات مستمرة في تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الأول أولا بأول إلكترونيا، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، مطلع الأسبوع المقبل، وبحد أقصى يوم الأحد المقبل.

وأضاف المصدر، أنه يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 فور اعتمادها على موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة برقم الجلوس مجانا.