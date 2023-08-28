«أخدنا الإجازة».. «التعليم» تطلق مسابقة رياضية فنية ثقافية لطلاب المدارس

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية باستمرار تفعيل الأنشطة الطلابية طوال العام الدراسي وبدء الأنشطة الصيفية في محافظات الجمهورية، موضحة أنّ الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية تنظم المسابقة الصيفية «أخدنا الإجازة»، وهي مسابقة رياضية فنية ثقافية لطلاب المدارس بجميع المراحل الدراسية المختلفة بمحافظات الجمهورية.

المسابقة الصيفية «أخدنا الإجازة»

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ المسابقة تتضمن عدة مجالات، منها المسابقة الرياضية واللياقة البدنية، كما أنّ فكرة المسابقة تقوم على إكساب طلاب المدارس اللياقة البدنية لبناء جيل صحي قوى خالٍ من الأمراض، لذلك تسعى الوزارة إلى تحفيز الطلاب للارتقاء باللياقة البدنية والصحية لهم كل وفق قدراته البدنية.

وأشارت إلى أنّ هدف المسابقة تنمية الصفات البدنية للطالب واكتساب المهارات الحركية الأساسية، واستثمار وقت الفراغ في نشاط هادف وبناء يخدم الطالب والمجتمع والممارسة الذاتية والتي تعمل على تكوين الشخصية المتكاملة للطالب، ورفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب في جميع المراحل واكتساب المعارف والمعلومات الرياضية.

وبالنسبة لاختبارات المسابقة للمرحلة الابتدائية، فتشمل الجري في المكان لأطول فترة ممكنة، وثني الجذع للأمام من الوقوف والوثب العريض من الثبات.

تفاصيل المسابقة

أما للمرحلة الإعدادية: الجرى في المكان لأطول فترة ممكنة وثني الجذع للأمام من الوقوف والوثب العريض من الثبات والعدو مسافة 30 مترا، والجلوس من رقود القرفصاء لأكبر عدد، أما للمرحلة الثانوية الجرى في المكان لأطول فترة ممكنة وثني الذراعين كاملا من الانبطاح المائل، وثني الجذع للأمام من الوقوف والوثب العريض من الثبات.

وعن شروط المسابقة، أكدت الوزارة أنّه بالنسبة للمرحلة الابتدائية يتم الاشتراك في المسابقة من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي، ويمكن للطالب الاشتراك في أكثر من اختبار وفقا لقدراته ويتم تصوير فيديو لأداء الطالب لكل اختبار، ورفعه في الموقع المخصص داخل استمارة الاشتراك وسيتم التقييم النهائي لكل اختبار على حدى، ويتم الاشتراك في المسابقة من خلال ملء استمارة التسجيل ورفع الملفات والفيديوهات على الرابط المخصص لذلك، علما بأنّ آخر موعد للاشتراك في المسابقة يوم الخميس 14 سبتمبر المقبل.