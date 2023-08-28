«التعليم» تعقد اختبارات مسابقة TOFAS في الرياضيات.. اعرف التفاصيل

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم عقد اختبارات مسابقة TOFAS للعام الثالث في الرياضيات، اليوم، في مديريات التربية والتعليم بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية على مستوى جميع الإدارات التعليمية، مشيرا إلي أنّ هذا الاختبار لتقييم قدرة الطالب على الحل بطلاقة وإبداع في الرياضيات في أقل وقت ودون استخدام الآلة الحاسبة.

الفئة المستهدفة للاختبارات

- الطلاب من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

- تقسيم المستوىات وما يقابلها من صفوف دراسية.

- المستوى الأول: الصف الثالث الابتدائي.

- المستوى الثاني: الصف الرابع الابتدائي.

- المستوى الثالث: الصف الخامس والسادس.

-المستوى الرابع: الصف الأول والثاني الإعدادي.

- المستوى الخامس: الصف الثالث الإعدادي.

- المستوى السادس: الصف الأول الثانوي.

طريقة الاختبار وكيفية تأديته

- يتواجد الطلاب بقاعة الاختبار بالمدرسة من الثامنة والنصف صباحا، لاستكمال إجراءات تسجيل اسم كل طالب بجانب الكود الخاص به.

- الاختبار مدته 40 دقيقة لإجابة عن 80 سؤال حسب كل مستوى.

- ممنوع منعا باتا استخدام الآلة الحاسبة.

- الاختبار يتم لجميع الطلبة المشاركين في نفس التوقيت عربي ولغات .

- كل طالب يستخدم جهاز بمفرده ويتم التأكد من قوة الإنترنت قبل الاختيار بيوم.

- يحظر استخدام جهازين للطالب.

- لا يوجد مواد علمية ولا أي ترتيبات أكاديمية أو علمية مسبقة، إنما يعتمد الاختبار على ما مر به الطالب من خبرات دراسية بالمدرسة.

أهمية اختبارات TOFAS

يوفر التقييم النهائي بعد إجراء الاختبارات معلومات قيمة ودقيقة حول قدرات الطلاب ونواحي القوة ونقاط الضعف، مما يسمح لكل من الأباء والمعلمين بدعم الطلاب والارتقاء بمستواهم العلمي.

- يجد الطلاب التحدي محفزا لهم، كما يساعدهم على الحصول على ترتيب عالمي يؤدى إلى تنمية قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وذلك يدعم مبدأ التنافسية التي تسعى الوزارة لتحقيقه.

- يعمل الاختبار على اطلاع المعلمين على أحدث طرق التقييم طبقا للمنافسات الدولية فهو أداة مفيدة تساعد في تنفيذ العملية التقييمية للطلاب بعدالة وشفافية وتساعد المعلم على تطبيق خبرات مماثلة مع طلابه بالقاعات الدراسية.

- يستفيد أولياء الأمور من النتائج ومعرفة مستوى القدرات الأكاديمية والحسابية لأبنائهم مما يؤدى لتطويرها.