انهيارات جديدة في أسعار الذهب بمصر.. «المعدن الأصفر يواجه خسائر بالجملة»

تراجعت أسعار الذهب للمرة الرابعة اليوم، في مشهد لم يشهده سوق الذهب منذ بداية أغسطس الحالي، خلال تعاملات الظهيرة، مقارنًة بافتتاح التعاملات صباحا، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، الشعبة العامة للذهب.

وسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا، انخفاضًا بمقدار 25 جنيها منذ بداية التعاملات اليوم وحتى الآن، ووصل سعر الجرام لنحو 2230 جنيهًا مقابل 2255 جنيهًا، في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن، عند مستوى 2549 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك.

وسجل عيار 21 سعر 2230 جنيها للجرام، وعيار 18 سعر 1911 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و840 جنيها.