ما السبب وراء الارتفاع التاريخي لمؤشر البورصة المصرية أمس؟

حققت البورصة المصرية مستوى تاريخي في جلسة أمس، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» عند أعلى مستوى في 5 سنوات، متجاوزًا مستوى 18516 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ أبريل 2018.

الأسهم القيادية تدفع المؤشر لأعلى مستوى في 5 سنوات

جاء ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» عند أعلى مستوى في 5 سنوات، بدعم من الأسهم القيادية التي كانت الدافع الرئيسي لوصول مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» إلى مستوى تاريخي عند 18516.59 نقطة.

نشاط أسهم البنوك

وكان لأسهم البنوك دور في مكاسب البورصة التي شهدتها جلسة أمس، حيث دعم قطاع البنوك ارتفاعات البورصة أمس.

رئيس البورصة الجديد

وشهدت البورصة أمس، أول يوم عمل لرئيس البورصة الجديد أحمد الشيخ، حيث التقى العاملين والمديرين التنفيذيين في البورصة المصرية، بعد تعيينه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3259 لسنة 2023، رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.