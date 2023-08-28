وظائف للمعلمين والإداريين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. «حوافز وتدريبات»

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وظائف للمعلمين والإداريين بعدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم من الرابط، مشيرا إلى أنّه سيتم التعامل مع الناجحين في اختبارات التقدم للوظائف بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

وظائف للمعلمين بمدرسة محمود العناني للتكنولوجيا لتطبيقية

- معلم لغة عربية.

- معلم لغة انجليزية.

- معلم رياضيات.

- معلم دراسات اجتماعية.

- معلم تربيه رياضية.

- معلم إنتاج نباتي.

- معلم إنتاج داجني.

- معلم صناعات غذائية.

وظائف للإداريين

- مدير أكاديمي.

- مسؤول شؤون طلبة.

- مسؤول شؤون عاملين.

- مسؤول تقييم وامتحانات.

- مسؤول توريدات.

- أخصائي اجتماعي.

- أخصائي نفسي.

- مسؤول جودة.

وظائف بمدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية

- معلم لغة عربية

- معلم لغة إنجليزية.

- معلم رياضيات.

- معلم دراسات اجتماعية.

- معلم تربية رياضية.

- معلم إنتاج نباتي.

- مدير أكاديمي.

- مسؤول شؤون طلبة.

- مسؤول تقييم وامتحانات.

- مسؤول توريدات.

- أخصائي اجتماعي.

- مسؤول جوده.

وظائف بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية

- معلم إنتاج نباتي.

-معلم إنتاج حيواني.

- معلم كمياء.

- معلم رياضيات.

- مدير أكاديمي.

- مسؤول جودة.

مميزات وشروط العمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

- العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل.

- تدريب تقني مستمر عالي الجودة على مستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين.

- فرص للحصول على خبرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز.

- حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عاما بأكتوبر 2023.

- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.