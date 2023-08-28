استشاري مناعة وحساسية يوضح موعد تلقي مصل الإنفلونزا.. «متاح الآن»

مع انتشار نزلات البرد والإنفلونزا وكورونا بين المواطنين خلال الفترة القليلة الماضية، نصح الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح بضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا خاصة مع تشابه أعراضهم بين ارتفاع الحرارة والكحة واحتقان الحلق.

وبحسب تصريحات استشاري الحساسية والمناعة لـ«الوطن»، تتمثل أعراض البرد في ارتفاع درجة حرارة بسيط وصداع واحتقان بسيط في الحلق والرشح والزكام، أما الإنفلونزا ترتفع معها درجة حرارة الشخص إلى أكثر من 39 درجة، ويعاني من آلام في العظام وصعوبة في الحركة والتنفس وكحة شديدة وصداع شديد.

وللاطلاع على المزيد من التفاصيل حول مصل الإنفلونزا ومتى يستلزم تلقيه في مراكز المصل واللقاح، اضغط على الرابط من هنــــــــا.