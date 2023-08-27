استشاري مناعة يوضح علاج متحور كورونا الجديد والفئات الأكثر عرضة للإصابة

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن متحور كورونا الجديد مثله مثل باقي المتحورات التي انتشرت لفيروس كورونا، ولكنه سريع الانتشار، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن علاج المتحور الجديد هو نفسه علاج فيروس كورونا أو متحوراته السابقة، ويتم التعامل مع المصابين وفقا للبروتوكول العلاجي الذي تم تحديثه وفقا لآخر نسخة من منظمة الصحة العالمية.

بروتوكول علاج متحور كورونا الجديد

وطالب استشاري الحساسية والمناعة من المواطنين، عدم الحصول على البرتوكول العلاجي دون الرجوع إلى الطبيب المشرف على الحالة، مشيرا إلى أن هناك أدوية تؤخذ تحت إشراف طبي، والحالات المرضية تختلف من مواطن إلى آخر لذلك الطبيب هو الشخص المسؤول عن الأدوية وجرعاتها.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، أنه على المواطنين خلال الفترة الحالية ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والحصول على التطعيمات، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء لتعزيز الجهاز المناعي للجسم ضد الفيروسات التنفسية، مشيرا إلى أهمية الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، خاصة للفئات الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس أو متحوراته وهم كبار السن والفرق الطبية والأشخاص المصابين بضعف المناعة.

إجراءات احترازية

وأكد الحداد، أن الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة علي غسيل اليدين والبعد عن الزحام والحصول على التطعيمات، أهم الأسلحة الفعالة للوقاية من فيروس كورونا والأمراض المعدية.