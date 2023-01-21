قناة الحياة تعرض تقريرا عن إنشاء مجمع صناعي في قرية الشغب بالأقصر

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا تليفزيونيا عن مشروع إنشاء مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشغب في محافظة الأقصر.

ويقع مشروع إنشاء مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشغب على مساحة 600 متر مربع ومكون من طابقين ويخدم 40 ألف نسمة.

30 ورشة صناعية

ويضم مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشغب نحو 30 ورشة صناعية ومعرضا للمنتجات الحرفية.

كما يضم مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشغب ورشا متنوعة بناء على رغبة الأهالي تناسب طبيعة القرية.

ويأتي إنشاء مشروع مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشغب لتنمية الحرف المحلية لقرى الصعيد وتوطين بعض الصناعات.

الانتهاء من إنشاء عدد من المدارس

وقال حمدي القاضي، سكرتير المجلس القروي لقرية الشغب، إن الشغب من القرى المحظوظة في مبادرة حياة كريمة في أكثر من قطاع، وجار إنشاء مجمع زراعي ومركز لتنمية الأسرة ضمن المشاريع الجاري تنفيذها بنسب متفاوتة.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من إنشاء عدد من المدارس بنسبة 100%، إضافة لمراكز الشباب بنسبة تنفيذ 100%.