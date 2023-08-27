موجة حرائق متزامنة تشتعل في 3 مناطق غابات متفرقة بتونس

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأحد، عن اندلاع 3 حرائق متزامنة في توقيت واحد، في 3 مناطق غابات متفرقة بالبلاد، في ظل موجة الحرائق المتنوعة، التي تشهدها دول المغرب العربي، خاصةً في كل من المغرب وتونس والجزائر.

اشتعال الحرائق في 3 مناطق بتونس

وذكرت إدارة الحماية المدنية، عبر صفحتها الرسميّة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الحرائق بدأت في مناطق مختلفة، وهي غابة «عرقوب الريحان» بمنطقة «فرنانة»، وغابة أخرى في «عين دراهم»، بالإضافة إلى غابة ثالثة بمنطقة «الشووالة»، من معتمدية «بوسالم».

وأوضحت إدارة الحماية المدنية أن فرق الإطفاء تواصل جهودها لإخماد النيران والسيطرة على الحرائق في المناطق الثلاثة، لحماية السكان المحليين.

جهود السيطرة على الحرائق

وأكد رئيس دائرة الغابات في «جندوبة»، لطفي الحمايدي، في وقت سابق أمس السبت، أنّ أعوان الغابات والحماية المدنية بمعتمدية «غار الدماء»، ضمن ولاية جندوبة، سيطروا في ساعة متأخّرة من ليل الجمعة، على حريق نشب في غابة بمنطقة البلدة الحدودية مع الجزائر.

وصرح «الحمايدي» لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن الحريق أتى على نحو 3 هكتارات من الغابة الشعراء والصنوبريات.

حرائق مستمرة في هذه الولاية

وشهدت ولاية جندوبة، خلال الصيف الجاري، العديد من الحرائق، نشب أكبرها بمعتمدية «طبرقة»، ولم يحدّد بعد حجم خسائره، ولم تكشف بعد السلطات المحلية والجهوية عن أسبابه الحقيقية.