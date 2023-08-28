القبض على المتهمين بالسطو المسلح على شقة في مطروح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح من مالك مقهى، وعاملان بذات المقهى، بأن الأول مستأجر لشقة تستخدم لإقامة العمال.

وأضاف العاملان أنهما حال تواجدهما بالشقة فوجئا بـ3 أشخاص مجهولين أحدهم يحمل سلاح أبيض «مطواة»، وقاموا بتهديدهما وتوثيقهما، واستولوا على مبلغ 700 ألف جنيه من داخل صندوق خشبي ولاذوا بالهرب، وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (4 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم أنه نظراً لسابقة عمله طرف المبلغ وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية بالشقة محل البلاغ فاختمر في ذهنه سرقته فقام بالاتفاق مع باقي المتهمين وارتكبوا الواقعة على النحو المشار إليه.

كما أرشدوا عن جزء من المبلغ المالي، وقرروا بأن باقي المبلغ بحوزة المتهم الهارب، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.