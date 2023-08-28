فرص عمل في القاهرة برواتب مجزية وحوافز وتأمين طبي.. اعرف التفاصيل

أعلنت عدد من الشركات بالقاهرة توافر فرص عمل، برواتب مغرية وتأمين طبي واجتماعي، وفقا لما أوضحت وزارة الشباب والرياضة ضمن استراتيجيتها لتوفير فرص عمل للشباب.

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل الوظائف الشاغرة وكيفية التقديم للقبول فى الوظائف والتى جاءت كالتالى :

الوظائف الشاغرة

شبكة التسويق - تك تطلب :

- مطور فول ستاك والمهام المطلوبة منه كالتالى:

- المشاركة في دورة حياة تطوير البرمجيات بأكملها وتصحيح الأخطاء، وتكوين الأنظمة القائمة.

- كتابة رمز نظيف وقابل للاختبار باستخدام لغات برمجة NET (C#, MVC, . نت كور، JS، تفاعل، زاوية)

- يتعاون مع رئيس القسم ومديري المنتجات وغيرهم من الجهات المعنية لفهم المهام التي يجب إنجازها بالبرمجيات المطلوبة.

- تنفيذ واجهة مستخدم رسومية (GUI) أو المساعدة في تنفيذها حسب الحاجة.

- تصحيح الأخطاء أو تصحيح أي مشكلات تم اكتشافها أثناء الاختبار التجريبي.

- يكتب ويختبر الأكواد بدقة في صندوق التطوير الرمل.

مقر العمل

المعادي

شروط القبول فى الوظيفة

- بكالوريوس علوم الحاسوب أو ما يعادلها من تخصص

- إجادة اللغة الإنجليزية بتقدير جيد جدا

- خبرة في العمل

تقنيات شبكة وتطبيقات الويب

- معرفة الأنماط المعمارية والتصميمية، والرمز النظيف والآمن، واختبار أفضل الممارسات

- خبرة في Azure أو غيوم عامة أخرى

- معرفة الأطر والتقنيات الخلفية مثل SQL، MVC، Web API

- خبرة في إدارة الشفرة المصدر (GIT)، والتكامل المستمر، والتسليم المستمر، والنشر الآلي

مزايا الوظيفة

- الراتب : باقة مغرية جدا

- تأمين طبي واجتماعي

- يومان أجازة

- 8 ساعات عمل

كيفية التقديم للوظيفة

- إرسال السيرة الذاتية المحدثة على @TAG) وذكر المسمى الوظيفي في الموضوع (full stack developer)

- أو التقديم مباشرة على موقع توظيف مصر من خلال الرابط التالى: :www.tawzeefmasr.com

فيما تطلب شركة إتصال إنترناشونال الوظائف التالية

- خدمة عملاء فوري

- ممثلي خدمة عملاء ومتلقي طلبات

- مبيعات عبر الهاتف (اتصالات مصر)

أماكن العمل: برج التطبيقيين/ برج السياحة بالعباسية

شروط القبول فى الوظيفة

- طلبة وخريجين مؤهل عالي

-لا يشترط الخبرة

- أقصى حد للسن 35 سنة

الحقوق والمميزات:

- راتب مجزي

- حوافز شهرية

- 9 ساعات عمل

- شيفتات متغيرة

يومين إجازة أسبوعيا

تأمينات اجتماعية

كيفية التقديم للوظيفة

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/8hkNzUU6SX