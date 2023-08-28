وزير الزراعة: الإفراج عن 167 ألف طن أعلاف ذرة وصويا بـ75 مليون دولار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنَّ الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، مضيفًا أنَّه خلال الفترة من 18 إلى 24 أغسطس 2023، تمّ الإفراج عن 167 ألف طن من الذرة وفول الصويا بـ75 مليون دولار.

وقال القصير، في بيان اليوم، إنَّ الإفراج شمل 138 ألف طن من الذرة بحوالي 50 مليون دولار وحوالي 29 ألف طن من فول الصويا بقيمة 21 مليون دولار وأيضًا إضافات أعلاف بـ4 ملايين دولار.

وبذلك يكون إجمالي ما تمّ الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 24أغسطس 2023) 7.3 مليون طن منها 5.3 مليون طن ذرة، 2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.5 مليار دولار

وأكّد القصير، أنَّ الإفراج يستهدف توفير كميات في سواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضًا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أنَّ هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.