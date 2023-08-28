خبير سياحي: توقعات بتخطي زوار العلمين الـ15 مليون هذا العام

قال حسام هزاع الخبير السياحي، إن مهرجان العلمين خلال الفترة الماضية قدم ترويجا سياحيا لتسليط الأضواء على العلمين ومصر كلها، كما أن نسب الإشغالات الفندقية في المدينة والساحل الشمالي كبيرة، قائلا: «أكثر جذب للسياحة كان من نصيب السياحة العربية، بالإضافة إلى رموز عالمية في لعبة الجودو».

هزاع: العلمين تصلح للعيش على مدار العام

وأضاف «هزاع» خلال لقائه عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن وجود مغنيين عالميين خلال إقامة مهرجان آخر يعمل على التنشيط بشكل أكبر للمدينة لأن هذا المغني المشهور يجذب معه متابعينه للمدينة، كما يجذب الحضور لزيارة باقي الأماكن السياحية في مصر، قائلا: «العلمين أصبحت مدينة سياحية وضعت على الخريطة العالمية بسياحة المؤتمرات واليخوت، والمهرجانات والغناء، وتصلح للعيش على مدار العام».

هزاع: الدولة وضعت استراتيجية حقيقية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع

وتابع هزاع، أن بعض الجاليات والأجانب التي تأتي للعلمين قد تستفاد بزيارة باقي المعالم في مصر، قائلا: «الدولة وضعت استراتيجية حقيقية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ووزارة السياحة والدولة بتدعم ذلك وتسير بخطة تسويقية صحيحة وتنشيط وحملات إعلامية ساعدت قطاع السياحة على جذب عدد كبير من الزوار ومن المتوقع أن يتخطى عددهم لـ15 مليون زائر هذا العام نتيجة تخطيط السليم».