سعر الدولار في ختام تعاملات البنوك اليوم.. كم ثمنه؟

سجل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم، هدوءً ملحوظا داخل كافة البنوك المصرية، بحسب ما أعُلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين في ختام التعاملات داخل البنك المركزي المصري، 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما يسجل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه شراء داخل مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار في ميد بنك

ووصل سعر الدولار اليوم الاثنين في ميد بنك 30.95 جنيه للبيع، والشراء 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

فيما سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 30.95 جنيها للشراء و30.85 جنيها للبيع.