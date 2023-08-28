نحو 6 آلاف وظيفة في النسخة الجديدة من ملتقى «شغلني».. الحضور بدون رسوم

أعلن ملتقى «شغلني» عن موعد انطلاق نسخته الحادية عشر للتوظيف، الذي يتيح فرص عمل متنوعة للشباب من الجنسيين، للعمل في عدد من الشركات، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية، التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أبرز التفاصيل المعلنة بشأن ملتقى «شغلني» في نسخته الجديدة.

ملتقى «شغلني»

وأوضح ملتقى «شغلني» في بيان إعلامي الآتي:

- الملتقى يوفر أكثر من 4000 فرصة عمل جديدة.

- فرص العمل التي يقدمها الملقتى في مختلف المجالات.

- يقام الملتقى يوم السبت 23 سبتمبر 2023 بمبنى الجريك كامپس بالتحرير، من 9 صباحا إلى 6 مساء.

- حضور الملتقي بتّم بشكل مجاني للجميع.

- المقابلة الشخصية في نفس يوم الملتقى.

- إحدى متطلبات الملتقى تقديم ورقة بشأن تحديد الموقف من التجنيد سواء معافا نهائيا أو أنهى الخدمة.

- يقدم ملتقى «شغلني» مرتبات أعلى من الحد الأدنى للأجور.

- يقدم للموظفين الجدد تأمينات اجتماعية وصحية.

- لتسجيل شركتك الآن في ملتقى شغلني من هنـــــــــــــــا.

ومنصة «شغلني» الإلكترونية توفر فرص عمل لجميع التخصصات والمؤهلات، خاصةً حاملي المؤهلات المتوسطة والفنية وذوي الإعاقة.