انطلاق ملتقى شغلني العاشر للتوظيف.. 6 آلاف فرصة عمل متاحة للجنسين

انطلق صباح اليوم السبت، ملتقى «شغلني» العاشر للتوظيف والذي يتيح فرص عمل متنوعة للشباب من الجنسيين للعمل في عدد من الشركات، ويستمر الملتقى حتى السادسة مساءً، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل ملتقى شغلني العاشر للتوظيف، على هذا النحو:

- يعقد الملتقى في مبني الجريك كامبس - 28 ش الفلكي - باب اللوق - وسط البلد - القاهرة.

- حضور الملتقي بتّم بشكل مجاني للجميع.

- المقابلة الشخصية في نفس يوم الملتقى.

- خريطة ملتقي شغلني العاشر للتوظيف جاءت على هذا النحو:

- يقدم الملتقي أكثر من 6 آلاف وظيفة عمل جديدة في مختلف المجالات.

- احدى متطلبات الملتقي تقديم ورقة بشأن تحديد الموقف من التجنيد سواء معاف نهائياً أو أنهى الخدمة.

- عدد كبير من الشركات والبنوك المشاركة في الملتقى من خلال طرح الوظائف ومنها بنك المشرق وشركة بيبسيكو مصر (بيبسي)، شركة Mars، شركة لينكس للمعارض، شركة سلاح التلميذ للطباعة والنشر، شركة فوري للتمويل متناهي الصغر، وشركة بدجت مصر.

- يمكن الاطلاع على الوظائف من خلال دليل وظائف ملتقى شغلني العاشر للتوظيف مع الشركات المشاركة من خلال الدليل التالي:

- يقدم ملتقى «شغلني» مرتبات أعلى من الحد الأدنى للأجور.

- يقدم للموظفين الجدد تأمينات اجتماعية وصحية.

ملتقى «شغلني» للتوظيف

جدير بالذكر أن منصة «شغلني» الإلكترونية توفر فرص عمل لجميع التخصصات والمؤهلات، خاصةً حاملي المؤهلات المتوسطة والفنية وذوي الإعاقة