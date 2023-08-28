إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالجيزة

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بالصف في الجيزة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الصف لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المباحث تتلقى بلاغا بوقوع حادث تصادم

وتلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير مباحث الجيزة إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل النقيب أحمد عز أبو خطوة معاون مباحث القسم إلى مكان الحادث وبالانتقال تبين أثناء سير سيارة ملاكي يقودها سائق 40 سنة اصطدمت به سيارة أخرى من الخلف، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الصف لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.