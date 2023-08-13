خبيرة مناخ: العالم دخل مرحلة الغليان الحراري

قالت شادن دياب، الخبيرة الدولية في المناخ والبيئة، إن العالم دخل مرحلة الغليان الحراري، وهذا الأمر واضح في انتشار الجفاف بأوروبا، وارتفاع الحرارة في بعض الدول، وحرائق الغابات، سواء في أمريكا أو كندا أو الجزائر واليونان.

الكوارث الطبيعية كانت متوقعة

تابعت «دياب» خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية Ten، مساء الأحد، أن الكوارث الطبيعية التي تحدث الآن، كان حدوثها متوقعا في عام 2050، لكن هذه الكوارث حدثت بشكل مبكر ومتسارع، عن ما هو متوقع حاليا.

ولفتت إلى أن هناك أسبابا ساهمت في حدوث هذه الظواهر الطبيعية، مشيرة إلى أن الدول الكبرى ساهمت في الانبعاثات الحرارية، التي ساهمت في ارتفاع درجة الحرارة، وحدوث فيضانات كبرى، والمشكلة أن هذه التغيرات تضر الدول جميعها.

ارتفاع درجة الحرارة

وأشارت إلى أن درجة الحرارة ترتفع، ومن الممكن التغلب على هذا من خلال البناء بشكل مختلف، لافتة إلى أن الحرائق التي حدثت في ولاية هاوي الأمريكية أدت لنزوح 11 ألف أمريكي، ومقتل عشرات الأشخاص.