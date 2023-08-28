تحصين 71195 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بمطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار جهود المحافظة، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للحفاظ على الثروة الحيوانية، مع تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة، موضحا أنه تم تحصين 71195 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع حتى الآن.

تحصين أغنام وأبقار وجمال

وقال الدكتور سعد فاروق جويلي، مدير عام الطب البيطري بمطروح، إنه جرى تحصين 69839 رأس أغنام، و906 من الأبقار، و405 جمال، بإجمالي 71195 رأس ماشية في الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت منذ 15 يوليو الماضي، والمستمرة حتى الآن، من مدينة الحمام شرقاً وحتى مدينة السلوم غربا وسيوة جنوبا، لتقديم التحصينات والأدوية البيطرية لمربي الثروة الحيوانية بمطروح عبر بالواحدت البيطرية.

16 وحدة بيطرية لتحصين المواشي

وأضاف مدير عام مديرية الطب البيطري، في بيان، أن الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع بجميع مراكز وقرى محافظة مطروح انطلقت من خلال 16 وحدة بيطرية، مع توجه المواطنين إلى أقرب وحدة بيطرية لتحصين ماشيتهم، وتبدأ أعمال التحصين بإعطاء الحيوان لقاح الحمى القلاعية، بالإضافة لجرعة من لقاح حمى الوادي المتصدع والترقيم والتسجيل للماشية، وكذلك التحرك بين جميع القرى لتغطية جميع مناطق المربين.