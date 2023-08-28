مطروح تستعد للعام الدراسي الجديد بـ8 إجراءات.. منها سد عجز المعلمين

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عن حزمة إجراءات استعدادا للعام الدراسي الجديد، وذلك خلال اجتماع موسع مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية ومديري المراحل التعليمية.

وقال وكيل تعليم مطروح، إن هناك أهمية كبيرة بالمرحلة الحالية وضرورة التحلي بالجدية والالتزام وتقدير المسئولية ومواصلة الاستعدادات الجادة لضمان جاهزية المدارس، لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى والحرص الكامل علي توفير كافة الأجواء الصحية والآمنة للطلاب والمعلمين.

جاهزية المدارس

وأضاف وكيل تعليم مطروح، في بيان، أنه خلال المرحلة القادمة سيقوم بجولات متابعة ميدانية مفاجئة لكل الإدارات التعليمية، لرصد وتقييم مدى جاهزية المدارس، وتحديد كل العقبات التي تواجه منظومة العمل في المدارس وحلها فوراً.

التعاون مع مجلس الأمناء لحل المشاكل

وأشار «شحاتة»، في بيان إلى أن تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون مع مجالس الأمناء و تفعيل أدوارهم في سبيل المساهمة فى حل المشاكل التي تطرأ خلال فترة سير الدراسة، وذلك وفق آليات العمل والقواعد و القرارات المنظمة، مشيراً إلى ضرورة استثمار كافة الآمكانات المتاحة وتوظيفها بشكل أمثل لتحقيق عام دراسي زاخر بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية.

تسليم الكتب المدرسة

ووجه وكيل تعليم مطروح بسرعة الانتهاء من تسلم المديرية كل المخصصات من الكتب المدرسية قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف، والانتهاء من توزيعها على الإدارات التعليميه، وتفعيل خطة الأنشطة التربوية بمدارس المحافظة لاكتشاف وصقل المواهب وتنمية مهاراتهم.

وأصدر «شحاتة» أمرا إداريا رقم 12 لسنة 2023، تضمن ما يلي:

- إمكانية سد العجز في التخصصات المختلفة، من خلال الموجهين والقائمين بالمتابعة في الإدارات التعليمية لمدة يومين علي الأقل أسبوعياً.

- تشجيع وتحفيز المعلمين والطلاب علي مهارات الابتكار والإبداع.

- التنبيه علي قيادات المديرية والإدارات بكل مراحلها بضرورة عقد لقاءات دورية مع أولياء الأمور والمعلمين والطلاب، للاستماع لمقترحاتهم والعمل علي وضع حلول واقعية للمشكلات التي تطرأ.

- العمل على توفير مناخ تربوي صحي وآمن للطلاب والمعلمين، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية.

- عدم تنفيذ أي برامج تدريبية سواء كانت داخلية أو مع جهات مانحة، إلا بعد التنسيق مع لجنة التنمية المهنية بالمديرية واللجنة العليا للتدريب بالوزارة وفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

- الاهتمام بتوفير عوامل وسبل الجذب للطلاب داخل المؤسسة التعليمية.

- التأكيد علي أهمية المشروعات القومية وفوائدها لدي الفرد والمجتمع من خلال توجيه التربية الاجتماعية ومنصات الصحافة المدرسية بالتعاون مع المدارس.

- تفعيل استخدام السبورات الذكية.