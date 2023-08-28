بدء الدراسة بالمدرسة المصرية الدولية 10 سبتمبر المقبل

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والتابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء العام الدراسي الجديد 10 سبتمبر المقبل لمرحلتى pYp2، وpyp3، على أن تبدأ باقي المراحل بالمدرسة 11 من الشهر نفسه.

موعد بدء الدراسة في المدرسة المصرية الدولية

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد بدء الدراسة وإجازة نصف العام بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة، ومواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024.

خطة الدراسة في المدرسة المصرية الدولية

وجاءت الخريطة الزمنية كالتالي:

- بدء الدراسة الفصل الدراسي الأول: 30 سبتمبر 2023 وتستمر حتى الخميس 25 يناير 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 وتستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.