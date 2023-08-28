رحلة هبوط الذهب في أسبوع.. عيار 21 يخسر 50 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر، على مدار الأسبوع الأخير، انخفاضًا كبيرًا، لاسيما في سعر عياري 21 و18، وأيضا في سعر الجنيه الذهب. وبمقارنة أسعار الذهب اليوم الاثنين وأسعار الأسبوع الماضي، يتضح أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل انخفاضا قيمته 50 جنيها.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب، وفقا للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب، كالتالي:

انخفاض الذهب عيار 21

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 50 جنيهًا، إذ سجل جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 28 أغسطس، مبلغ 2225 جنيها، مقابل 2275 جنيها منذ أسبوع.

انخفاض الذهب عيار 18

وفقد جرام الذهب عيار 18 هذا الأسبوع، 43 جنيها من قيمته، إذ سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم الاثنين 1907 جنيهات، مقابل 1950 جنيها الأسبوع الماضي.

حجم انخفاض الجنيه الذهب

وشهد الجنيه الذهب الانخفاض الأكبر بنحو 400 جنيه، إذ سجل سعر الجنيه اليوم 17800 جنيه، مقابل 18200 جنيه منذ أسبوع.

ووفقا للأسعار الرسمية، المعلنة من الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، فإن أسعار تداول الذهب منتصف اليوم الاثنين، سجلت التالي:

أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023

فرصة عظيمة للشراء

من جانبه، قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن فترة الانخفاض في أسعار الذهب، تعتبر فرصة عظيمة للشراء، سواء كان الشراء بهدف الادخار أو الاستثمار، مؤكدا أن شراء الذهب في أي وقت يعد مكسبا كبيرا خاصة في الفترات التي تشهد انخفاضا كبيرا في قيمته مثل الفترة الحالية.

وأضاف مستشار وزير التموين، في تصريح لـ«الوطن» أنه لا أحد يستطيع التوقع أين ستكون أسعار الذهب بنهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، قائلا: «الأسعار المحلية تسير فوق ما تسير عليه بورصة الذهب عالميا، ولكن في كل الأحوال فرصة الشراء حاليا مكسب كبير».