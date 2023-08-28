محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل روسي التوأمة بين البلدين في مجال الزراعة

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، كارين فاسيليان قنصل عام روسيا بالمحافظة، ومعه وفد من إقليم كراسنودار لبحث مجالات التعاون بين الجانبين، أبرزها توأمة مع الإقليم الذي يشتهر بالزراعة.

محافظ الإسكندرية: 18 ألف طالب مصري يدرسون في روسيا

وفي بداية اللقاء؛ ثمن محافظ الإسكندرية العلاقات المصرية الروسية، ورحب الشريف بأعضاء الوفد والذي يتضمن نواب لرؤساء العديد من الجامعات الروسية، والتي يدرس بها حوالي 18 ألف طالب مصري، مشيدا بالجامعات الروسية والتي تتميز بالتقدم التكنولوجيا.

توقيع اتفاقية توأمة بين الإسكندرية وإقليم كراسنودار

ومن جانبه؛ أوضح القنصل أن مصر تعد شريك استراتيجي لروسيا. كما أنه من المقرر أن يتم توقيع اتفاقية توأمة بين الإسكندرية والإقليم، وأشار القنصل إلى أن إقليم كراسنودار يشتهر بالزراعة. عرض موسيقي من طفلة في اللقاء.

وخلال اللقاء؛ استمع الحضور لعرض موسيقى قدمته الطفلة انستازيا، حيث قامت بالعزف على آلة الكمان وابهرت الحضور بادائها المحترف رغم صغر سنها.