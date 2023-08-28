«المنشآت الفندقية»: دورات تدريبية للعاملين بشأن آليات التعامل مع السائح

طالب محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، بضرورة تعميم منشور على جميع فنادق الجمهورية يتضمن إلزام الفنادق بتنظيم الدورات التدريبية التخصصية اللازمة في مجال توعية العاملين بتلك المنشآت بثقافة التعامل مع السائح.

تغليظ عقوبات مخالفات العاملين في المنشآت الفندقية

وأشار خلال الخطاب الذي أرسله إلى علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية إلى ضرورة تغليظ الجزاءات والعقوبات الإدارية داخل المنشآت الفندقية تجاه العامل الذي يثبت ارتكابه أي مخالفة، مع ضرورة إبلاغ الوزارة بأي واقعة تحدث في هذا الشأن باسم العامل وبياناته لوضعه على القائمة السوداء بقاعدة بيانات العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية، وذلك حفاظا على سمعة البلاد السياحية.

ولفت إلى أنه حال مخالفة الفنادق لتلك التعليمات سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واجبة الاتباع في هذا الشأن، في ضوء أحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 الصادر في شأن المنشآت الفندقية والسياحية.

رفع مستوى وكفاءة أداء العاملين بالمنشآت الفندقية

وأضاف أن تلك التوجيهات تأتي في إطار التعاون الوثيق والمثمر بين وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية والهادف للارتقاء بالخدمات الفندقية والسياحية المقدمة للنزلاء، وفي إطار أهمية متابعة جودة الخدمات السياحية المقدمة، ورفع مستوى وكفاءة أداء العاملين بالمنشآت الفندقية، وهو ما يستوجب العمل على تلافي كل السلبيات الناتجة عن الممارسات التي قد تقع من بعض العاملين.