«القابضة للمياه» تنظم حملات لتوعية السيدات بترشيد الاستهلاك في الشرقية

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بالتنسيق مع فرع الشركة بديرب نجم، لتنفيذ حملة توعية خلال فعاليات مبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والطرق الصحيحة للتعامل مع شبكات الصرف الصحي.

دور القطع الموفرة للمياه في ترشيد استهلاك

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، في بيان، إلى أنه تم تعريف السيدات الحاضرات بفعاليات مبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، والمعايير القياسية لجودة مياه الشرب وخطورة الطلمبات الحبشية، إضافة إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة، مثل العدادات مسبقة الدفع و القطع الموفرة للمياه ودورها في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكاوى المياه والصرف الصحي وتطبيق الموبايل.

التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي

من جانبه أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، في تصريحات صحفية، أهمية التواصل مع جميع المؤسسات الحكومية والجهات التنفيذية من أجل تنفيذ برنامج توعوي متكامل للوصول إلى المواطنين لتوضيح الرؤية العامة لاستيراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، وتناول موضوعات حيوية، مثل ترشيد استهلاك المياه وخطورة الطلمبات الحبشية والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي

استمرار حملات التوعية لترشيد استهلاك المياه

وأشار إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بتنفيذ 200 نشاط توعوي بالمدارس ورياض الأطفال وقصر الثقافة بمركز ومدينة مشتول السوق، لترسيخ مفاهيم التوعية بالحفاظ على المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي والحفاظ على البيئة، وشرح ذلك بصورة مبسطة في صورة ألعاب تفاعلية وقصص وأفلام كرتونية ومسابقات ثقافية، مؤكدا استمرار عمل حملات توعية حول ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لطلاب المدارس ورياض الأطفال لتعميق الوعي لدى النشء بأهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها بجانب غرس السلوكيات الصحيحة في التعامل مع البيئة.