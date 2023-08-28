موعد وأماكن تواجد سيارات «مياه الشرقية» المتنقلة لخدمة العملاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من اليوم الاثنين وحتى الخميس المقبل من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية عصرا.

أماكن ومواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر المنشور أماكن ومواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز والأحياء والقطاعات الواقعة بنطاق عمل الشركة كالتالي:

** موعد تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز الزقازيق بقرية السبكي يومي الأحد والأثنين وبقرية بهنباي من الثلاثاء إلى الخميس.

** موعد تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز ديرب نجم بقريه العصايد من الأحد إلى الخميس.

** موعد تواجد سيارة خدمة العملاء بمركز الحسينية بقرية سماكين الغرب من يوم الأحد إلى الخميس.

تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر المنشور إلى أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية عبر المنشور عن الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة مثل «التعاقد على إدخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير - الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوى».