إحالة 108 عاملين بقطاع الصحة في الشرقية للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة 108 من العاملين بقطاع الصحة إلى التحقيق، لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

المرور على المنشآت الصحية

وكان عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بمحافظة الشرقية وجه بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الصحية بمركزي الزقازيق ومشتول السوق لمتابعة سير انتظام العاملين بها، والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

غياب 86 من العاملين بمقر مستشفى مشتول السوق

وأسفرت أعمال اللجان، بحسب بيان صحفي، عن رصد التالي: عدم وجود 86 من العاملين بمقر مستشفى مشتول السوق التابع لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك الغياب.

عدم وجود 9 من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بمنطقة النحال.

كما تبين عدم وجود 9 من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بمنطقة النحال التابع للإدارة الصحية بالزقازيق وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم وجود 8 من العاملين بمقر مكتب الطب الوقائي التابع للإدارة الصحية بالزقازيق وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وأكد محافظ الشرقية ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المفاجئ على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.