البورصة تسجل مستويات تاريخية وتغلق على مكاسب سوقية 4 مليارات جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم، على ارتفاع جماعي قياسي لتواصل تحقيق مستويات تاريخية، وسط مكاسب سوقية بلغت 4 مليارات جنيه، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.37%، في ختام التعاملات ليغلق عند مستوى 18584.84 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر على الإطلاق.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 0.36%، ليغلق عند مستوى 3754.48 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.22%

وأظهرت أخبار البورصة المصرية، صعود مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.22% في ختام التعاملات مغلقًا عند مستوى 5517.56 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة منتصف الأسبوع، نحو 2.7 مليار جنيه، من خلال التداول على 720.8 مليون سهم، عبر تنفيذ 88.571 ألف صفقة، فيما سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب 4 مليارات جنيه، مغلقًا عند مستوى 1.260 مليار جنيه في ختام تعاملات الجلسة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.