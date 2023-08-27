خبير أسواق مال يوضح أسباب ارتفاعات البورصة في أولى جلسات الأسبوع

أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد، عند أعلى مستوى للمؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، متجاوزًا مستوى 18516 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ أبريل 2018.

دعم من الأسهم القيادية

وقال محمد مهدي، خبير أسواق المال، في حديثه لـ«الوطن»، إن الأسهم القيادية كانت الدافع الرئيسي لوصول مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» إلى مستوى تاريخي عند 18516.59 نقطة.

نشاط قطاع البنوك والقطاعات الاستراتيجية

وأضاف «مهدي» أن النشاط سيطر على تداولات البورصة خلال جلسة بداية الأسبوع، لنشهد تداولات مليارية تجاوزت 2 مليار جنيه، بدعم من قطاع البنوك والقطاعات الاستراتيجية.

«إيجي إكس 30» يتجه إلى مستوى 18700 نقطة

وأشار خبير أسواق المال إلى أن مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، يتجه بهذا الأداء إلى مستوى 18700 نقطة.

رئيس البورصة الجديد يلتقي العاملين

والتقى أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية الجديد، اليوم الأحد، بالعاملين والمديرين التنفيذيين في البورصة المصرية، بعد تعيينه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3259 لسنة 2023 رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.