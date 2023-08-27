البورصة تسجل أعلى مستوى منذ أبريل 2018 مع أول يوم عمل لرئيسها الجديد

أنهت البورصة المصرية جلسة تعاملات اليوم الأحد، عند أعلى مستوى لها منذ عام 2018، وذلك بعد أن أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، عند مستوى 18516.59 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر على الإطلاق، وتزامن هذا الارتفاع مع أول يوم عمل لرئيس البورصة الجديد، أحمد الشيخ، الذي التقى بالعاملين والمديرين التنفيذيين في البورصة.

البورصة المصرية.. أعلى مستوى للمؤشر الرئيسي

وبلغ مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي إكس 30» أعلى مستوياته في السابق عام 2018، عندما أغلق في ختام جلسة 26 أبريل من ذلك العام، عند مستوى 18363.29 نقطة، وهو المستوى الذي تخطاه المؤشر الرئيسي للبورصة اليوم الأحد، متخطياً مستوى 18516 نقطة.

البورصة المصرية.. أول يوم عمل للرئيس الجديد

وتزامن ارتفاع البورصة المصرية اليوم، مع أول يوم عمل لرئيس البورصة الجديد، أحمد الشيخ، بعد أن صدر قرار يوم الخميس الماضي، من رئيس مجلس الوزراء رقم 3259 لسنة 2023، بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.

البورصة المصرية.. الكفاءات والكوادر البشرية

وأكد رئيس البورصة الجديد، في أول لقاء له بالعاملين والمديرين التنفيذيين، على أن البورصة المصرية بها من الكفاءات والكوادر البشرية والنظم، ما يؤهلها للعب دور أكثر فاعلية في أن تكون مصر مركزاً مالياً عالمياً لجذب الاستثمارات.

البورصة المصرية.. جذب مختلف فئات المستثمرين

وأشار «الشيخ» إلى استمرار التكامل والتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، سعياً لاستمرار استقرار السوق وزيادة كفاءته وتطوير آلياته بما يسمح بتنويع الخيارات الاستثمارية لجذب مختلف فئات المستثمرين.