جولة سياحية لفرق تصفيات اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم النسائية بالإسكندرية

دعا اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الفرق المشاركة في تصفيات اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا للأندية النسائية، لزيارة المعالم والأماكن السياحية في عروس البحر الأبيض المتوسط، مكلفا جميع الجهات المعنية بتوفير كامل الدعم والرعاية للوفود أثناء زيارتهم للمحافظة، ومؤكدا على استعداد الإسكندرية الدائم لاستقبال البطولات الدولية.

جولة سياحية في الإسكندرية

وقامت وفود الفرق المشاركة بالبطولة، صباح اليوم، بجولة سياحية بمعالم الإسكندرية، زارت خلالها عدد من الأماكن على رأسها مكتبة الإسكندرية، حيث أعربوا عن سعادتهم بالجولة السياحية، ورافقهم خلال الجولة ممثلو مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وجاءت الدعوة خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها اللواء محمد الشريف بتصفيات اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المؤهلة لدوري أبطال افريقيا للأندية النسائية، باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة والقدم، وعبد الحكيم الشلماني رئيس اتحاد شمال أفريقيا.