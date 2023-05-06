داني كلوس أحد أشهر قائدي «الفورمولا وان» في جولة سياحية بمصر

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقصد السياحي المصري، تستضيف الهيئة، خلال الفترة الفترة الحالية وحتى 8 مايو الجاري، بالتعاون مع إحدى شركات السياحة العاملة في السوق الإسبانية، داني كلوس وأسرته والذي يعد أحد أشهر قائدي «الفورمولا وان» بإسبانيا، والذي يُعد أيضا أحد أشهر المدونين الإسبان الذين يحظون بنسبة متابعة عالية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، في زيارة لمصر للتعرف على المقومات السياحية والأثرية بها.

تنظيم برنامج سياحي مميز لـ داني كلوس وأسرته

ومن جانبها، أشارت نرمين حنفي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أنه تم تنظيم برنامج سياحي مميز لـ داني كلوس وأسرته يتيح لهم زيارة الأماكن السياحية والأثرية بمدينتي الأقصر وأسوان من خلال رحلة نيلية على متن إحدى البواخر السياحية للاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة وما يوجد من آثار مصرية قديمة على جانبي نهر النيل.

وأشارت إلى أن الزيارة بدأت بجولة بمنطقة وادي الملوك الأثرية بالأقصر، حيث مقابر ملوك الدول الحديثة، ومعبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري وتمثالي ممنون، بالإضافة إلى زيارة معبد الإله حورس بإدفو.

كلوس يزور معبد كوم أمبو

كما زار داني كلوس وأسرته معبد كوم أمبو ومنطقة المسلة الناقصة بأسوان، بالإضافة إلى معبد فيلة والسد العالي، ثم توجهوا لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمدينتي القاهرة والجيزة لزيارة قصر البارون إمبان، والمتحف المصري بالتحرير، ومنطقة أهرامات الجيزة، ومتحف المركبات الملكية بالقاهرة.

وسيتم تنظيم لقاء داني كلوس بنادي السيارات والرحلات المصري مع بعض لاعبي الفورمولا المصريين.