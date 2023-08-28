«المستقلين الجدد» يدعم ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

أكد حزب المستقلين الجدد، بعد اجتماع الهيئة العليا واللجنة التأسيسية للحزب، دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

المستقلين: دعمنا للسيسي ليس من فراغ

وقال حزب المستقلين الجدد، في بيان له، إنه يرى أن دعم الترشح لم يأتِ من فراغ، بل هو قرار مبني على تقييم لما تم من جهد وعمل من جانب الرئيس السيسي، على مدار السنوات الماضية في سبيل الحفاظ علي الوطن.

وتابع أن الحزب يؤكد أن دعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر موضوعي مبني على ما جرى من إنجازات في شتى المجالات، التي تمس حياة المواطن المصري.

المستقلين يثمن جهود الرئيس لحماية الوطن

وثمن حزب المستقلين الجدد، ما قام به الرئيس لحماية الوطن من محاولة اختطافه، واستمرار جهوده واستطاعته القضاء على الإرهاب بل ويرى أن قدرة الدولة على تخطي الأزمات العالمية خاصة كورونا وغيرها من الأزمات الإقليمية، نتاج جهد وعمل ومتابعة من الرئيس السيسي.