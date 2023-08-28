رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«المستقلين الجدد» يدعم ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

كتب:

محمد أباظة
07:38 م | الإثنين 28 أغسطس 2023
حزب المستقلين الجدد

حزب المستقلين الجدد

أكد حزب المستقلين الجدد، بعد اجتماع الهيئة العليا واللجنة التأسيسية للحزب، دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

المستقلين: دعمنا للسيسي ليس من فراغ 

وقال حزب المستقلين الجدد، في بيان له، إنه يرى أن دعم الترشح لم يأتِ من فراغ، بل هو قرار مبني على تقييم لما تم من جهد وعمل من جانب الرئيس السيسي، على مدار السنوات الماضية في سبيل الحفاظ علي الوطن.

وتابع أن الحزب يؤكد أن دعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر موضوعي مبني على ما جرى من إنجازات في شتى المجالات، التي تمس حياة المواطن المصري.

المستقلين يثمن جهود الرئيس لحماية الوطن 

وثمن حزب المستقلين الجدد، ما قام به الرئيس لحماية الوطن من محاولة اختطافه، واستمرار جهوده واستطاعته القضاء على الإرهاب بل ويرى أن قدرة الدولة على تخطي الأزمات العالمية خاصة كورونا وغيرها من الأزمات الإقليمية، نتاج جهد وعمل ومتابعة من الرئيس السيسي.

اقرأ المزيد:

تحالف الأحزاب يعلن دعم السيسي في انتخابات الرئاسة القادمة لاستكمال مسيرة البناء

كيف يمكن أن تسهم قرارات الرئيس السيسي في دعم الصناعة؟.. أستاذ إدارة يوضح

مقرر بالحوار الوطني: قرارات الرئيس السيسي بمثابة مد يد العون للمجتمع الصناعي

السيسي يوجّه بالعمل على تعزيز الخدمات المقدمة من صندوق تكريم الشهداء والمصابين
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.