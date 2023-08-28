كيف يمكن أن تسهم قرارات الرئيس السيسي في دعم الصناعة؟.. أستاذ إدارة يوضح

قال محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار بجامعة الزقازيق، إنه يجب تقدير جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الصناعة، لأنها كلمة السر وأساس التنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة، لاسيما بعد الأزمة التي مر بها العالم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، «يعمل الرئيس على دعم الصناعة لتحقيق عدة نتائج، منها: التوفير على المستثمر ودفعه للقدوم للدولة وإقامة مشروعات، وتوجيه الحكومة بأن الصناعة هي الأولى داخل الدولة»، مشيرا إلى أن هناك عدة مصاعب تواجه المستثمرين منها الأرض والجمارك والمنتج.

السوق المصرية هي الأفضل في المنطقة

وتابع أستاذ الإدارة والاستثمار، بأن فرص الاستثمار بالدولة المصرية واعدة والاقتصاد الوطني قوي، وبالتالي يجب تشجيع الاستثمار حتى يأتي المستثمر الأجنبي، لأنه يعلم جيدا أن السوق المصرية هي أفضل سوق وأفضل بيئة وأعلى إمكانية ومخزون استراتيجي.