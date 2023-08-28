تحالف الأحزاب يعلن دعم السيسي في انتخابات الرئاسة القادمة لاستكمال مسيرة البناء

أعلن تحالف الأحزاب المصرية، دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة القادمة، لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية والبناء، ونظم التحالف مؤتمرا شارك فيه ممثلوا قيادات وأعضاء من 40 حزب سياسي وهم أعضاء التحالف، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والعامة، واستعرض خلاله الإنجازات التى شهدتها البلاد خلال الـ 10 سنوات الماضية على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التى تعرضت لها الدولة المصرية حتى نجحت مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق الأمن والاستقرار والنهضة الحديثة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والعبور بالدولة المصرية إلى بر الأمان والارتقاء بأداء كافة قطاعات الدولة.

تحالف الأحزاب: نثمن مسيرة النهضة والبناء بقيادة السيسي

كما ثمن التحالف في بيان اليوم، مسيرة النهضة والبناء التى قادها السيد رئيس الجمهورية خلال السنوات الماضية في كافة المجالات والسير بخطى ثابته لاستمرار تلك النهضة، وإن تحالف الأحزاب المصرية من منطلق مسؤوليته السياسية يطالب ويؤيد ترشح الرئيس السيسي لخوض الانتخابات المقبلة لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التى بدأتها سيادته.