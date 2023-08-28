عفت السادات: دعم تحالف الأحزاب للسيسي نتيجة لإنجازات السنوات الماضية

قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، وعضو تحالف الأحزاب المصرية، إن قرار التحالف بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة جاء بعد مناقشات بين أعضاء التحالف، رأت جميعها حجم الجهد المبذول من الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية.

تحالف الأحزاب يعلن دعم السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة

وأضاف «السادات» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حجم الإنجازات يحتاج للكثير من الوقت حتى يتم الحديث عنها، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يحلم لمصر أن تكون في مكانة مختلفة.

السادات: الجمهورية الجديدة مستقبل كل مصري

وأشار عضو تحالف الأحزاب المصرية، إلى أن الجمهورية الجديدة مستقبل كل مصري مخلص يشعر بانتمائه وحبه لهذا الوطن، إذ تشهد المرحلة المقبلة إعادة البناء في كل الاتجاهات، فضلا عن الشعور بأنها فترة المزيد من الحريات والديمقراطية.

وأكد «السادات»، أن كل هذا الجهد يجعل التحالف حريصا على الوقوف خلف الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، خاصة في ظل الإنجازات الملموسة التي تعطي مؤشرا على أن القادم أفضل للمواطن على الرغم من كل التحديات التي يعاني منها العالم أجمع.