«مصر بلدي» يعلن دعمه لترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة لاستكمال رؤية مصر 2030

قال سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب «مصر بلدي»، إن دعم الحزب وتحالف الأحزاب المصرية لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتي لاستكمال رؤية مصر 2030، وانطلاقا من المسؤولية الوطنية التي تقع على الحزب، حيث يدرك خطورة المرحلة الراهنة في ظل التحديات التي يمر بها العالم مثل الأزمة الاقتصادية وغيرها من التحديات التي تفرض علينا الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة المصرية في السنوات العشرة الماضية في كل قطاعات الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية.

دعم الرئيس السيسي

وأضاف «عبدالباري»، في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»: «استكمالا للعطاء والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة، يعلن عضو حزب مصر بلدي، عضو تحالف الأحزاب المصرية، الذي أتولى رئاسته، دعمنا الكامل واصطفافنا خلف القيادة السياسية وتأييدنا للرئيس عبدالفتاح السيسي وترشيحه لفترة رئاسية جديدة لاستكمال رؤية مصر 2030 والحفاظ على ما حققته القيادة السياسية على مدار الـ10 سنوات الماضية».

تحقيق الإنجازات في كل المجالات

وتابع، بأن الدولة المصرية حققت إنجازات في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية، وكل ذلك كان له بالغ الأثر في حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحزب يدعم رئيس الجمهورية بشكل كامل خلال الفترة المقبلة دعما لمسيرة التنمية والإنجازات.