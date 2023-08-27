«حزب المؤتمر»: ندعم استمرار الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات

قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب أخذ قرارا بالإجماع لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أننا شهدنا طفرة في الطرق والمشروعات القومية لم نشهدها من قبل.

الاهتمام بتعمير كل شبر في مصر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن الرئيس السيسي اهتم بتعمير كل شبر في مصر، ومن خلال حياة كريمة بدأت الدولة في الاهتمام بالقرى ومحافظات الصعيد لأول مرة، لافتا إلى أن الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية يجب استكمالها.

وأكد فرحات، أن الرئيس السيسي تحمل عبئا كبيرا خلال السنوات الماضية، وتسلم البلاد وهي بحالة صعبة بعد إسقاط حكم الإخوان، وما أعقب ذلك من عمليات إرهابية استهدفت إسقاط الوطن.

استمرار الرئيس السيسي لاستكمال ما بدأه من إنجازات

وتابع: «يجب استمرار الرئيس السيسي لاستكمال ما بدأه من إنجازات، وحتى يعبر بمصر إلى بر الأمان»، منوها بأن الرئيس استطاع الحفاظ على أمن واستقرار البلد، ولم تنجر الدولة إلى صراعات خارجية في الوقت ذاته استطاع الرئيس الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع جميع الدول.