«السادات»: الوضع الاقتصادي العالمي صعب.. وعلينا دعم الرئيس السيسي

قال النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديموقراطي، إن المواطن المصري يعلم التحديات التي تواجه الدولة، مشيرا إلى أنه يجب الالتفاف حول القيادة السياسية، ودعم الرئيس السيسي.

السادات: السيسي قاد مسيرة البناء والتنمية للدولة

وأوضح السادات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة الحياة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد مسيرة البناء والتنمية للدولة؛ لذا لا بد من استكمال الإنجاز الذي قام به الرئيس، ودعمه ليكون متواجدا لفترة أخرى.

حلول عاجلة للوضع الاقتصادي

وتابع رئيس حزب السادات الديموقراطي، أن الوضع الاقتصادي الصعب موجود على مستوى العالم وليس مصر فقط، والرئيس السيسي أكد أنه سيتم وضع حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية.

وكان تحالف الأحزاب المصرية أعلن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة القادمة، لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية والبناء، ونظم التحالف مؤتمرا شارك فيه قيادات وأعضاء من 40 حزبا سياسيا وهم أعضاء التحالف، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والعامة، واستعرض خلاله الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال الـ 10 سنوات الماضية.