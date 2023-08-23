كريم السادات: دعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لاستكمال خطة التنمية

قال كريم طلعت السادات، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن حزب الأغلبية يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لأن مصر خلال العشر سنوات الماضية، شهدت إنجازات وتنمية واستقرار، وقيادة الدولة وعودتها مجددا، كل ذلك يشكل دعما كبيرا لكل المواطنين، والحزب لدعم الرئيس لفترة جديدة.

مستقبل وطني يدعم الرئيس السيسي

أضاف «السادات»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن بيان الحزب كان واضحا في دعمه الرئيس السيسي، لاستكمال خطة التنمية وخطة مصر 2030، ودعم الجمهورية الجديدة، ودعم التنمية والاستقرار.

الدولة مستقرة وتشهد تنمية وتطور

أشار إلى أن مصر أصبحت في موضع آخر رغم التحديات والظروف التي مرت بها مصر، من كورونا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن الدولة مستقرة والوضع مستقر وهناك حالة تنمية وتطور، ولا بد أن نقف ونتكاتف لدعم الدولة والرئيس السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها منذ 2014 ومستمرة حتى الآن، التي شعر بها الجميع.