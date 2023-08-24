النائب كريم السادات: انضمام مصر لـ«بريكس» يؤكد استقرار اقتصاد الدولة

أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن انضمام مصر لمجموعة بريكس، والذي سيدخل حيز التنفيذ من يناير 2024، كواحدة من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، يؤكد استقرار الأوضاع المصرية الداخلية على كل المستويات، ويعكس ثقلها على المستويين الدولي والمحلي كرائدة في منطقتها.

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن الانضمام لمثل هذا التجمع الاقتصادي العالمي والذي يضم كبرى الدول اقتصاديا، فرصة ذهبية لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين دول التجمع، خاصة وأن الدول المشاركة أو المنضمة لديها أسواق تجارية كبيرة يمكن المنافسه فيها بما يعود على مصر بالعديد من المزايا الاقتصادية.

مصر تستفيد من الانضمام لعضوية بريكس

وأشار إلى أن مصر تستفيد بشكل كبير من خلال الانضمام لهذا التجمع، لأنها تتمتع بمساحات كبيرة وزيادة سكانية كبيرة، ما يتيح الفرصة للترويج الاقتصادي والسياحي والاستثماري، منوها بأن الانضمام بداية مبشرة لسياسات اقتصادية عالمية صحيحة من شأنها دفع عجلة الاقتصاد المصري.

وأوضح أن التحديات والصعوبات التي تواجهها مصر والعالم أصبحت تتطلب التكاتف والتنسيق المشترك من أجل العبور من عنق الزجاجة، والابتكار في مجالات الاقتصاد والتجارة ويجب أن نعمل سويًا لتعزيز التجارة العالمية العادلة والمستدامة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.